不過，現階段廣達股價也存在風險，包括:1）較弱的Macbook需求可能導致4Q銷售疲軟；2）AI GPU缺料風險；3）關於伺服器機架和主機板組合的不確定性。外資預計隨著股價在強勁的上升後出現回調，市場將重設期望。而之所以看好廣達，是因為它在AI伺服器和ADAS領域控制器中，具有ODM的領先地位。

該外資表示，台積電在最近的財報電話會議中對AI表現出積極態度，表示正在擴大生產能力以滿足更強的需求。基於這一點以及我們對AI伺服器和ADAS領域控制器市場規模的看法，預測廣達的總伺服器和電動車相關銷售在2023年至2027年的年均增長率為30%和48%。廣達擁有四家美國CSP AI伺服器客戶，並且從2023年第四季度開始在Microsoft的通用AI伺服器中增加了市佔率。對於ADAS領域控制器，特斯拉是其重要客戶，並且已經在美國、歐洲和日本新增了領先的汽車品牌客戶。