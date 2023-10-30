根據大陸國家統計局數據顯示，大陸前三季文化企業實現營業收入91619億元（人民幣，下同），比上年同期增長7.7％。其中，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入36870億元，比上年同期增長15.2％，快於全部規模以上文化企業7.5個百分點。

上述調查是針對大陸全國7.2萬家規模以上文化及相關產業企業（文化企業）所作之調查。文化及相關產業指為社會公眾提供文化產品和文化相關產品的生產活動的集合，包括新聞資訊服務、內容創作生產、創意設計服務、文化傳播管道、文化投資運營、文化娛樂休閒服務、文化輔助生產和仲介服務、文化裝備生產、文化消費終端生產9個大類。

澎湃新聞報導，分產業類型看，文化製造業實現營業收入29007億元，比上年同期下降1.0％；文化批發和零售業15024億元，增長5.3％；文化服務業47588億元，增長14.6％。

分領域看，文化核心領域實現營業收入59507億元，比上年同期增長12.4％；文化相關領域32112億元，下降0.1％。

至於分行業類別看，新聞資訊服務實現營業收入12203億元，比上年同期增長14.9％；內容創作生產19857億元，增長10.3％；創意設計服務14973億元，增長9.6％；文化傳播管道10712億元，增長12.4％；文化投資運營473億元，增長27.7％；文化娛樂休閒服務1289億元，增長67.2％；文化輔助生產和仲介服務10894億元，下降1.5％；文化裝備生產4443億元，下降4.3％；文化消費終端生產16775億元，增長2.1％。

此外，分區域看，大陸東部地區實現營業收入71959億元，比上年同期增長8.1％；中部地區10600億元，增長1.9％；西部地區8196億元，增長12.2％；東北地區864億元，增長7.0％。

而前三季，文化企業實現利潤總額7508億元，比上年同期增長31.4％；營業收入利潤率為8.20％，同比提高1.48個百分點。前三季度末，文化企業資產總計192849億元，比上年同期增長6.7％；每百元資產實現營業收入為65.0元，同比增加0.7元。