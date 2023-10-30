宜蘭縣劉姓男子2021年向羅姓友人催討23萬元債務未果，他尾隨羅男座車再從後方追撞製造假車禍，持槍殺害羅男，最高法院駁回劉男的上訴，考量他犯後自首、坦承犯行，以400萬元與死者家屬達成調解，並按期履行，依殺人罪輕判16年定讞。

劉男與羅姓男子素有怨隙、債務糾葛，劉催債未果後又聽到羅男放話，變成他反欠羅男50多萬元，期間羅男還毀損劉妻座車、放話要給劉男好看，他於是計畫殺害羅男。

2021年10月19日凌晨1點，劉男從宜蘭礁溪鄉尾隨羅男座車，直到宜蘭市縣民大道路口時從後方追撞，等到羅男下車時連開2槍；羅男頭部中槍後傷重死亡，坐在乘客座的吳姓男子也受到槍傷，劉男犯案後向警方自首。

台灣高等法院更一審考量劉男前案非法持有改造手槍罪緩刑期間，不思悔改，僅因債務、車輛毀損糾紛，率為殺人犯行，令被害人喪失寶貴生命，侵害法益重大，但考量他犯後自首、坦承犯行，與被害人家屬調解成立，判處有期徒刑16年，劉提上訴，遭最高法院駁回確定。