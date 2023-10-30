大陸一名女子將1千萬人民幣（約新台幣4461萬）存入銀行，沒想到4個月後卻發現帳戶餘額只剩下6毛2，遭到行員擅自挪用，讓她氣得將銀行一狀告上法院，沒想到一審竟判決敗訴，銀行免責。

綜合陸媒報導，該名女子是一間民間企業的老闆，將經商賺來的錢存入銀行，隨後想將這筆錢拿來周轉，竟然發現餘額剩幾毛錢，經過警方的調查，銀行高管將錢轉移至一家信託公司的帳戶，擅長挪用客戶資金。

女子決定提告銀行，並以監督不周等理由，要求銀行負相關責任，沒想到，一審法官採信銀行律師團的說法，女子的一千萬消失是行員個人行為，責任不在銀行身上，判決女子敗訴。

二審出現逆轉，銀行需要負擔400萬的經濟損失與部分利息，雙方纏訟。警方也查出，該筆現金被分批轉入一家信託公司的公司的帳戶，銀行經理才坦言，因為家中發生變故急需用錢，才會動了歪腦筋，擅自挪用客戶資金，將承擔後續賠償與法律責任。