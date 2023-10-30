彰化地檢署日前才查獲以提供金錢對價方式收集總統大選特定被連署人之連署書的案件，逮捕邱姓、鄭姓2名涉案男子，不料今又在林姓、陳姓男子電腦中查獲個資，發現以每份工本費50元代價，製作販售百份不實連署書，訊後依造私文書、違反個資保護法等罪，林姓裁定羈押禁見；陳姓則諭知交保2萬5000元。

距離11月2日中央選舉委員會受理正副總統選舉連署書時限剩不到幾天，檢警日前才查出，邱姓、鄭姓2名涉案男子，以每張連署書200元，非法收購鴻海集團創辦人郭台銘連署書，全案仍擴大偵辦中，這也是彰化今年首宗涉嫌收購總統大選連署書，涉犯《總統副總統選舉罷免法》的案件。

經承辦檢察官陳鼎文不眠不休犧牲假期，又查獲林姓、陳姓等人涉嫌非法利用他人個人資料，用以偽造連署書等足以影響選舉公平。本月22日、28日派警分別持搜索票搜索相關處所，並查扣林姓、陳姓被告電腦、筆電、手機及電磁紀錄等物品。

經查，林姓、陳姓被告2人非法取得被害人身分資料後，利用未經授權的個人身分資料，以每份新臺幣50元工本費，製作不實連署書達數百份。訊後認陳姓、林姓被告均涉犯《刑法》偽造私文書、違反個人資料保護法等罪，均向法院聲請羈押。

林姓被告經法院裁定羈押禁見，陳姓被告則經法院諭知2萬5000元交保。彰化地檢署強調，打擊不法無假期，強力執法維護選舉公平，才是唯一選項，民眾發現不法可撥打0800024099轉4號專線，或進入彰化地檢署網站掃描「查賄反賄一碼通」QRCODE，提出檢舉，共同守護臺灣的民主法治。