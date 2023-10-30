緩撞車遭撞擊。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

42歲趙姓男子30日早上8點多，開車行經國道3號南下144.2公里苗栗苑裡路段，疑因開啟輔助駕駛功能，未注意車前狀況，撞擊前方施工中的緩撞車，並波及另輛大貨車，趙男經消防人員送醫目前並無大礙。

根據國道第二公路警察大隊調查，趙男開車行經事發路段時，已開啟輔助駕駛功能，疑似未注意車前動態，先是撞擊在內側車道施工的緩撞車，再擦撞外側車道的大貨車，趙男車輛車頭全毀，所幸他僅有輕傷送醫，而各車駕駛酒測值均為零。該起事故占用內、中線車道，稍早9時45分排除。

警方呼籲，用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，致造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

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