美國堅定盟友約旦要求華府部署愛國者飛彈防禦系統，以在區域緊張局勢和衝突加劇的此時，加強約旦邊境的防禦工作。

路透社報導，約旦軍方發言人希亞里（Mustafa Hiyari）接受國營電視台訪問時說：「我們要求美方以愛國者（Patriot）飛彈防禦系統來加強我們的空防。」

美國2013年曾在約旦部署愛國者飛彈，藉此回應約旦北鄰敘利亞的內戰。安曼當局當時擔心戰事恐擴大，有引發區域性衝突之虞。

而巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列後，同樣讓約旦擔心，以色列對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動的報復性轟炸，有可能蔓延成更大範圍衝突。

「愛國者」被視為美國最先進的防空系統之一，但通常供不應求，世界各地的盟友都在爭取這款系統。

針對有社群媒體指稱，美國國防部利用約旦的基地，將部分裝備和武器從儲藏處運送到以色列，用以提升以色列在加薩戰爭的嚇阻力。對此，希亞里予以否認。

然而，西方外交官員表示，隨著華府加強美方在中東的軍力，美國防部近幾個月曾動用約旦軍事設施。

近幾週來，美國調派大量海軍戰力到中東，當中包括兩艘航空母艦與其支援艦，並增派數千兵力到該地區。

包含美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在內的拜登政府高階官員都曾警告，駐中東美軍遭襲擊的風險大幅提升，直指伊朗可能會尋求讓以色列與哈瑪斯間的戰火擴大。

約旦境內有數以百計的美國訓練人員，是少數幾個會全年與美軍進行大規模軍演的區域盟國之一。

約旦軍隊是接受最多華府外國軍事融資的國家之一，金額往往高達數億美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121030