為解決護理人力荒，新光、振興、長庚等私立醫院都加入加薪行列。衛福部長薛瑞元今日指出，私立醫院加薪後，公立醫院接下來都會面對挑戰。每家醫院都有各自的作業基金，若跟著加薪，獎勵金變少，「有時候護理人力留住了，醫師就跑掉了」，衛福部將讓部立醫院做評估。至於全國性的配套，衛福部已召集各公會，預計11月22日開會討論。

薛瑞元今出席台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟成果發表會，會前受訪時表示，許多私立醫院都已經要為護理師加薪，公立醫院接下來都會面對挑戰。對於護理人力，薪資的考量一定是重要因素，但不一定只有限於薪資，就部立醫院來講，會讓每個醫院做評估。

許多部立醫院都位於偏鄉地區，競爭的對手沒有那麼多。薛瑞元表示，護理人員在偏鄉醫院服務，可能不是只有薪水的考量，或許對方本身就是當地人，回家方便，也可能是有家人要照顧。如果是在都會區，就要與其他醫院競爭，每家部立醫院都情況都不同。

「每家醫院都有各自的作業基金，所以我們必須要好好使用」。薛瑞元說，如果部立醫院也跟著加薪，作業基金成本就會增加，能拿出來當獎勵金的也變少。當獎勵金變少，「有時候護理人力留住了，醫師就跑掉了」。這是很大的挑戰，每家部立醫院都需要好好斟酌，做好管理。至於全國性的配套，衛福部已和公會約好，預計11月22日開會討論。

另一方面，健保會上月完成總額協商，衛福部預計本月底完成核定。薛瑞元說，目前衛福部還有問題需要處理，今年第2季的點值下降，衛福部需考量要怎麼做才會比較好，希望有了定案再來核定。不過，對於病友所關心的新藥新科技、暫時性支付的60億預算，他也表示「應該是不太會改變」。