PGA高球美巡賽上周末宣布兩位涉賭選手禁賽，印迪亞（Vince India）、史塔伊安諾（Jake Staiano）違反聯盟的誠信條款，他們在自己沒有參加的PGA比賽下注。這是PGA本月遭判禁賽的第2位和第3位選手。前一位挨罰的是韓國選手安秉勛，他服用禁藥被禁賽3個月。

印迪亞、史塔伊安諾兩人今年在Korn Ferry巡迴賽成績不佳，選擇以投注比賽賺取外快。由於他們都沒有參加自己投注的比賽，沒有打假球的嫌疑，印迪亞只被判6個月禁賽，史塔伊安諾3個月，不會影響到他們明年的球季。

NBA傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）也有好賭的毛病，他曾被美國調查局懷疑在1966年至1969年的期間對比賽投注（一說是放水，一說是下注己方贏），但是查無實據。團體運動一般都禁止在比賽投注，即使是下注己方會贏，美國職棒安打王彼德羅斯（Pete Rose）就是因此無緣名人堂。

退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）被傳言在對戰麥葛雷格（Conor McGregor）的世紀拳賽投注自己會贏，這類投注是允許的（禁止投注對手，但可以投注自己）。外界懷疑這是麥葛雷格可以存活到第10回合才被TKO的原因（梅威瑟下注比賽會在指定回合結束），梅威瑟已否認這項傳聞。