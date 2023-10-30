大陸中科院院士褚君浩日前參加一場科學活動時，表演了下半身變成透明的「隱身術」，引來驚呼連連，他也在現場透露背後原理，「我可以負責任地告訴大家，這不是魔術，而是科學手段」。

褚君浩28日晚間於「bilibili超級科學晚」活動上表演「隱身術」時，首先有兩人拿著一塊透明板放在他的下半身前方，此時還可以看到其雙腿，但板子換了方向後，褚的下半身隨即變成透明，從前方就能直接看穿他腿部後方的景象。

對於這個神奇的「隱身術」，褚君浩說明，他是借助「柱鏡光柵」這種能讓光線規律折射的材料，它是由一排排微小圓柱狀凸透鏡排列組成，每根柱狀凸透鏡都會將後方物體壓縮成細條，當凸透鏡達到足夠數量後，物體會被分解成無數細條，肉眼看過去就像是透明一般。

另外，褚君浩提到，善用折射率也能達到「隱身」效果，例如當衣服的面料和空氣折射率相同時，穿上那件衣服就可「隱身」，他強調，「未來，隨著『隱身』技術和『超材料』的逐漸成熟，科幻作品裡的『隱身』暢想（敞開思路、毫無限制的想像）將逐漸走向現實」。