香港、新加坡等城市已於公車、巴士車頂裝設太陽能板，台北市則率全國之先，於流廁車頂裝設太陽能板。台北市環保局長吳盛忠指出，必須做到創能、儲能和節能才能淨零轉型，台灣還有許多需要加強的地方。（劉彥宜攝）

台北市太陽能流廁所車頂裝有156片太陽能板，供內部照明、沖水馬達等使用。（劉彥宜攝）

邁向2050淨零轉型，台北市環保局持續推廣分散式發電，示範各種創能儲能應用方式，30日率全國之先，打造「全國首座低碳綠能流廁車」。環保局表示，流廁車頂裝有156片太陽能板，可供內部照明、沖水馬達使用，並可滿足市民手機充電需求，成為行動電源站，預估1年可發電3600度，減少約1.8噸的二氧化碳排放量。

環保局長吳盛忠指出，必須做到創能、儲能和節能才能淨零轉型，香港、新加坡早已於公車、巴士車頂加裝太陽能，台灣還有許多需要加強的地方，台北市針對流廁車加裝太陽能板先做示範，可避免車輛停車時為使用空調需怠速惰轉發電，所造成的排氣及噪音汙染。

他說，太陽能流廁車設有排風扇和臭氧內循環機，分解異味還可防疫，減碳、降噪、降汙且舒服，甚至民眾手機沒電時還可以透過流廁車救急，以服務市民作爲理念。

資源循環管理科股長賴建安說明，環保局有9台流廁車，包含6台大型、1台中型和2台多功能型，而太陽能流廁車設有156片太陽能板，內部配置包括女廁3間蹲式馬桶廁間、男廁1間蹲式馬桶廁間及3個小便斗，每小時最大可產生3.84千瓦的發電量，供內部照明、沖水馬達等使用。

資源循環管理科長林鈺惠說，每台流廁車平均每小時最大約需1度電，而太陽能流廁車備有容量5度電的鋰鐵電池外，每小時靠可撓式太陽光電板系統也可提供約3到4度電，預估1年可發電3600度，減少約1.8噸的二氧化碳排放量，以每度電4元計算，1年則可省下1萬4000元。