國民黨主席朱立倫（右）和台灣民眾黨主席柯文哲（左）30日在台北市市長官邸藝文沙龍針對兩黨合作進行首次政黨協商，討論有關建立聯合政府方式、爭取立委席次極大化以及最強在野總統候選人產生方式議題，兩人合影後進入會議室協商。（鄧博仁攝）

國民黨主席朱立倫（左）和台灣民眾黨主席柯文哲（右）30日在台北市市長官邸藝文沙龍針對兩黨合作進行首次政黨協商，討論有關建立聯合政府方式、爭取立委席次極大化以及最強在野總統候選人產生方式議題，協商結束召開記者會說明結果。（趙雙傑攝）

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國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲今(30日)上午進行「政黨協商會議」，在會後的聯合記者會中，朱立倫表示，總統部分，都很清楚前段時間幕僚及會談有一部分成果，也有一部分沒辦法達成，要由他、柯、侯友宜盡快坐下來就總統大選的組合、目標定案討論。

朱立倫說，今天達到最重要的目標是理念上的合作及國會合作，達到理念合作非常重要，很確認立委、國會合作，都已經完成，總統部分都很清楚，前段時間幕僚及會談，有一部分成果也有一部分沒辦法達成，要由他、柯以及侯友宜在內盡快坐下來就總統大選的組合、目標定案討論，越快越好，盡快喬定時間。

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柯文哲說，我跟朱主席老同學，可以解決部分先解決，有爭議部分還沒解決，要尊重當事人意願，盡快三人坐下來談，今天也不能在當事人缺席狀況下自己搞定，也不恰當，只要公平公開雙方都可接受的比賽方式，既然要合作也要尊重對方意見。

朱立倫表示，總統部分希望往合作目標努力，但今天一方面限於時間，一方面針對共同理念、政見、立法委員，未來針對總統越快速度越好，把事情做到圓滿。