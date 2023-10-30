一名患者因連續1周出現吞嚥時胸口疼痛，於是就診求助，醫師在與其討論後，決定安排胃鏡檢查，結果竟在食道裡看到一塊一塊白色的皮剝落，而此現象稱為「淺層剝離性食道炎」，造成原因包含止痛藥或熱飲等。醫師也提醒，在服藥時務必要搭配充足水分，且也不要一吃完藥就立刻躺下，以免藥物來不及進入胃中而引發食道炎。

葉秉威在臉書專頁「胃腸專家 葉秉威醫師」發文提到，該名病患就診時主動告知，近期有服用一些消炎止痛藥和抗生素，雖當下判斷可能是藥物引起的食道潰瘍，但為了保險起見，仍安排胃鏡進一步檢查。

見到胃鏡結果讓葉秉威相當驚訝，他指出，在食道裡發現有大片黏膜脫皮（mucosa sloughing），食道內裡的上皮不明原因剝落，失去了黏膜保護，也難怪一進食就會產生明顯的胸口疼痛，而此現象叫做淺層剝離性食道炎（Esophagitis dissecans superficialis）。

葉秉威接著說明，淺層剝離性食道炎是一種少見的良性現象，原因多元包含止痛藥、免疫性疾病、化學刺激物或熱飲等，都可能造成大片食道黏膜脫皮。在治療方面，他說，基本上只要去除掉刺激物質，輔以胃藥及黏膜保護劑，1、2周內症狀就會改善消失。

談及服藥時的注意事項，葉秉威提醒，務必記得保持搭配充足的水分，約至少250cc，且吃完藥後不要立即躺下，以免藥物來不及進到胃中而產生食道炎。

林口長庚胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢補充，藥物性食道炎在胃腸科門診並不少見，其致病機轉，是因藥物黏在食道上太久，從而導致食道粘膜發炎或潰瘍等傷害。常見原因包括，水喝太少、吞完藥就躺下、食道狹窄及蠕動異常等。

至於常見造成藥物性食道炎的藥物有哪些？李柏賢指出，包括降血壓藥、抗生素（尤其是四環黴素）、止痛藥、阿斯匹靈、類固醇、維他命C、綜合維他命、鐵劑、鉀錠、口服避孕藥等。患者會在吞藥後數小時至3天，突發性的吞嚥困難、吞嚥疼痛、胸骨後痛，要特別注意。