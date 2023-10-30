亞洲第一！台灣通過同性婚姻

台灣為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，根據「彩虹選民投票指南」網站指出，2022年九合一大選全國共有258位友善候選人。截至2023年10月26日為止，已收到23份2024友善候選人問卷，數量持續上升中。前立委、律師尤美女認為，2019年同婚專法通過後，同志議題已非選票毒藥，台灣社會相對包容，這個議題已變成台灣之光。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出10位性別友善立委參選人聲量，你家選區的立委參選人填問卷了嗎？

No.10 曾玟學（苗栗縣第二選區）

無黨籍苗栗縣議員曾玟學2024年立委選舉與民進黨合作，出征苗栗縣第二選區，對決國民黨立委參選人邱鎮軍。曾玟學擔任兩屆議員，2022年以苗栗縣第一高票成績順利連任，近幾年苗栗整體人口持續外流，但頭份、竹南一帶因為科學園區的發展吸引年輕人口移入，這也給了年輕參選人在苗栗傳統的政治板塊中勝選的機會。曾玟學提出文教、交通、農業面向的三大願景，希望新建總圖書館，並在中港溪建置兼具防洪防災、運動休閒、生態保育的河濱公園。

此外，曾玟學連兩次選舉皆有簽署友善候選人問卷，2023年的聲量高點出現在6月，高雄市議員黃捷臉書發文支持曾玟學選立委，貼出兩人一同參加同志遊行的照片，對此，有網友表示，「苗栗也要翻轉，加油」、「立院需要品學兼優」。

No.9 王閔生（台北市第八選區）

民進黨台北市議員王閔生出征台北市第八選區（文山、中正區），對決國民黨五連霸立委賴士葆，以及民眾黨不分區立委張其祿。該區陷入三腳督激戰，外界關注王閔生是否有機會搶下席次，這取決於張其祿能搶下賴士葆多少的泛藍選票。王閔生2014年首度投入議員選舉即勝選，並於2018年和2022年連任成功。他關注性別議題，在擔任議員期間提出有關「性平教育、友善市政」議案，並且連兩屆選舉填寫友善候選人問卷。

2023年聲量高點目前落在6月，王閔生、林亮君等台北市跨黨派議員合組性平連線，承諾未來將努力落實婚姻平權配套措施、強化公部門性平意識、多元友善城市空間、推動性別平等教育和平權問政。對此，有網友留言，「支持」、「加油」。

No.8 張其祿（台北市第八選區）

民眾黨不分區立委張其祿轉戰台北市第八選區（文山、中正區），將對上國民黨在地資深立委賴士葆，以及民進黨在地議員王閔生。張其祿是公民監督國會聯盟評選的優秀立委之一，秉持理性問政，在財政紀律、匡正特別預算常態化、遏制炒房維護居住正義皆有倡議及修法突破。此外，他支持性別平權，填寫2024年友善候選人問卷。

2023年聲量高點也是6月，當時政壇爆發#MeToo運動，民眾黨立法院黨團召開記者會，呼籲不分黨派共同努力，杜絕權勢性騷、落實性平教育，政治人物更該以身作則，別再把性騷當成政治鬥爭的工具，完善制度好好接住每個人。對此，有網友表示，「完全認同」、「杜絕性騷擾情形再度發生」。

No.7 吳沛憶（台北市第五選區）

無黨籍現任立委林昶佐宣布不競選連任，台北市第五選區（中正、萬華區）成了兵家必爭之地，除了作家于美人加入戰局，民進黨以及國民黨皆派出在地議員（吳沛憶、鍾小平）參戰。吳沛憶為兩屆議員，根據吳沛憶個人網站指出，2018年第一屆任期共服務3328件市民陳情案，除了改造16座特色公園，爭取2座河濱兒童遊戲場，還凝聚在地共識，劃設西門彩虹地景，支持彩虹觀光。

2023年聲量高點目前落在6月份，林亮君、吳沛憶等台北市跨黨派議員合組性平連線，簽署五大共同承諾，未來將努力落實婚姻平權配套措施、強化公部門性平意識、多元友善城市空間、推動性別平等教育和平權問政。對此，有網友留言，「繼續努力」、「加油」。

No.6 吳欣岱（台北市第四選區）

醫師、台灣基進黨吳欣岱2022年參選台北市第四選區（港湖區）議員，以1,390票之差成為「落選頭」。她曾提出政見包含改善內湖與南港的交通、關注醫療人員勞動權益以及落實全民防衛，重視避難安全，監督民防預算合理性。如今她捲土重來，向上挑戰該區民進黨現任立委高嘉瑜，還將面對在地實力堅強的國民黨李彥秀。最終吳欣岱是否會分散本土派選票，助攻李彥秀翻轉藍綠席次，仍有待後續觀察。

吳欣岱連兩次選舉皆有簽署友善候選人問卷，2023年她的聲量高點出現在4月，吳欣岱表態支持免摘性器官可變更證件性別，引發雞排妹鄭家純直言「無法挺這種候選人」，有網友留言，「恐跨份子」、「這次講的不錯」。

No.5 吳崢（新北市第八選區）

新北市第八選區（中和區）過去兩屆立委由民進黨江永昌當選，此次江永昌不連任，牽動藍綠布局。民進黨推出太陽花世代吳崢接棒，國民黨則派前立委張慶忠兒子張智倫出戰，而民眾黨則是由不分區立委邱臣遠參戰。吳崢關注性別平權，推動人工生殖納入同性配偶與單身女性，保障全體國民生育權利，更提出落實全階段性別友善教育課程的政見。

2023年聲量高點也在6月，針對性騷擾加害人公開聲明將對控訴者提告，吳崢、民進黨立委賴品妤等人發布聯合聲明指出，社會高度關注政壇性平事件，願意為受害者們提供法律協助，絕不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。有網友表示，「黨內互打」、「又在演」。

No.4 邱顯智（新竹市選區）

2024年時代力量立委、律師邱顯智由不分區轉戰新竹市選區，對上國民黨現任立委鄭正鈐、民進黨陽明交大特聘教授林志潔，後來柯文哲妹妹柯美蘭也以無黨籍身份參戰。邱顯智提出交通安全、教育升級以及居住正義三大政見，他指出，已成功爭取新竹市多所國中小通學步道、新竹大眾運輸資源提升，未來將繼續在國會推動道路交通安全基本法及各種道安法規的改革，讓台灣用最快的速度邁向交通零死亡的目標。

此外，邱顯智也提案支持跨國同婚等LGBTQ+議題。2023年他的聲量高點出現在4月，跨國同性伴侶可合法在台結婚，民間團體發聲明感謝邱顯智等人，為婚姻平權奔走促成改變。對此，有網友表示，「支持」；但也有人認為，「少數霸凌多數」。

No.3 賴香伶（桃園市第五選區）

2022年參選桃園市長的民眾黨不分區立委、勞權女神賴香伶轉戰桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區），該區呈現三腳督狀態，她將對上藍營現任立委呂玉玲，以及綠營議員劉仁照。賴香伶關心勞工權益，針對勞保基金潛藏破產危機，持續推動「立法院公共年金改革委員會」草案，呼籲中央立即啟動勞保年改準備工作。另外她也關注跨國同婚、共同收養等同志權益，曾以民眾黨團名義提案。

2023年聲量高點目前是6月，當時一週爆出十多起性騷擾案件，受害者橫跨政界、藝文界等，對此，賴香伶等人呼籲完善性騷申訴懲處制度、不分黨派落實性別平權。有網友表示，「支持」；但也有人認為，「柯文哲屢次對女性發表貶抑的言論好像都不被深刻檢討」。

No.2 王婉諭（新竹縣第二選區）

2024年時代力量立委、前竹科工程師王婉諭由不分區轉戰新竹縣第二選區，挑戰國民黨現任立委林思銘以及民進黨陽明交大助理教授曾聖凱。王婉諭長期關注親子教養、婚姻平權、性別友善等相關議題，與多位立委提出性別平等工作法、性別平等教育法部分條文修正草案，力促台灣成為更多元友善的國家。

2023年聲量高點落在5月份，當時同婚專法第20條修正案三讀通過，未來同志無血緣可共同收養，讓同性配偶可以像異性配偶一樣領養小孩，獲得法律完整保障。民間團體聲明中提及王婉諭、民進黨立委鄭運鵬等人，「感謝這個議題上努力協調溝通的立委」。有網友留言表示，「愛不分異同」、「感謝為平權努力發聲的大家」。

No.1 苗博雅（台北市第六選區）

社會民主黨台北市議員苗博雅2024年立委選舉與民進黨合作，出征台北市第六選區（大安區），對決國民黨立委參選人羅智強，兩人皆論述能力強、擅長打空戰。苗博雅曾任兩屆議員，也是台灣第一位公開出櫃的同志議員，不僅填寫2024年友善候選人問卷，她2022年就以友善議員連任，但大安區一些選民較為保守，能否突破傳統性別框架仍待觀察。

2023年聲量高點在6月，社民黨支持苗博雅參選立委，並於臉書發文指出，苗博雅擔任議員期間，在推動性別平權、捍衛勞動權益和居住正義的努力有目共睹。有網友留言表示，「阿苗加油，支持妳」；另外也有人詢問「當選後，會像范雲一樣跑黨了嗎？」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年10月26日，共約10個月。

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