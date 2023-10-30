他在接受法國《星期日論壇報》（La Tribune Dimanche）訪問時表示，歐洲經濟放緩的程度遠超出美國，德國受到的經濟衝擊尤其嚴重，而美國的經濟活動仍然非常強勁，「為了保護歐洲的經濟結構，我們不應該拖太久才開始降低利率」。

歐洲央行總裁拉加德日前曾提出警告，她表示，在升息了10次之後，金融環境將出現前所未見的緊縮。

歐洲央行上周四宣布維持利率不變，為啟動升息周期一年多以來首此按兵不動。

法國巴黎銀行營運長Thierry Laborde上周五接受法國廣播電台 Radio Classique訪問時表示，其銀行預期明年一整年歐洲央行都將維持利率不變。

根據彭博所做的調查。受訪的經濟學家認為在連續升息所累積壓力之下，歐元區第三季經濟將陷入停滯甚至萎縮。

德國、奧地利和比利時將於周一發布國內生產毛額（GDP），法國和義大利則於周二公布數據。