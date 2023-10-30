截至11點15分，加權指數下跌13.95點、為16120.66點，跌幅0.09％，今日成交量估萎縮至約2100億元。櫃買指數截至11點15分上漲0.63％至213.22點，盤中最高上漲0.81％至213.80點，今日成交量估萎縮至逾550億元。

盤面類股漲跌互見，以電子通路股漲逾1.5％、綠能環保股漲逾1％、光電股漲近1％領軍，成交量較大的電子股持穩紅盤、半導體股漲近0.5％。其他電子股跌逾2.5％、運動休閒股跌逾1％，金融及玻陶股齊跌近1％，表現相對偏弱。

權值股漲多跌少，以上周五法說報喜的聯發科(2454)飆漲逾6％獨強，廣達(2382)及中鋼(2002)漲逾0.5％，中華電(2412)及統一(1216)持穩紅盤。鴻海(2317)重挫逾3.5％、摔逾2年9個月低點最弱，兆豐金(2886)及中信金(2891)跌逾1％，表現亦偏弱。

元富投顧指出，台股技術面仍呈現震盪盤整的低檔格局，本周美國持續有重量級財報公布，其中又以輝達（NVIDIA）最受矚目，國內亦將陸續公布10月營收及第三季財報，大盤短線跌深後，若企業財報表現不錯，有機會展開跌深反彈。

不過，元富投顧認為，待美國通膨能有效控制、聯準會不再升息，甚至明年有更大降息空間，投資人的信心才會回籠，屆時資金才會回流成長性高的科技產業，11月須持續留意動向，預期指數將於年線15800點至月線16500點間震盪，操作上靜待落底汰弱換強。