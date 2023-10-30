中國大陸房市低迷，儘管各大仲介機構交易手續費基本都已經降至2％，但陸媒透露，北京10月二手房市場有所降溫，成交價亦較今年初明顯下滑，下調掛牌價的房源比例明顯增加。專家更指出，新政實施1個月後，10月份成交房源議價空間和9月相比擴大1.66個百分點，創下今年以來新高。

《中國證券報》30日報導，9月26日，北京房地產業者鏈家宣布，公司調整仲介費的收取標準，從目前房屋成交總價的2.7％統一下調至2％；同時，收費模式從購房一方單邊支付仲介費改為買賣雙方共同承擔，買賣雙方各承擔1％。報導稱，據了解，目前各大仲介機構交易手續費基本都已經降到了2％。

報導指，雖然仲介交易手續費價格整體下降，但從成交量看，市場交投仍整體欠佳。進入10月，北京二手房市場有所降溫。北京住建委官網統計數據顯示，截至10月26日，北京二手房成交8478套，同比下降3.5％，環比下降28.6％。

價格方面，麥田統計數據顯示，掛牌價波動不明顯，但從實際的成交價來看，部分區域的二手房成交價較今年2、3月份已有明顯下滑。和掛牌價微降相比，一個更明顯的趨勢是下調掛牌價的房源比例明顯增加，10月份調整掛牌價的房源中，調低掛牌價的房源占比環比增加11個百分點。

報導指，隨著市場成交放緩，越來越多的業主想通過調低掛牌價的方式增加房源競爭力，加快成交。麥田房產相關負責人表示，在經歷了新政初期市場需求的快速釋放，買方觀望情緒明顯增加，「10月份成交房源議價空間和9月相比擴大1.66個百分點，創下今年以來新高」。

業內人士認為，當前，北京房地產市場的購房需求以換房為主導。相比剛需首置，改善換房的因素更多，決策周期拉長。需要「賣一買一」的置換客戶，需要先將現有房源掛牌出售後才能將需求釋放，因此新政後市場成交的升溫將是一個相對緩慢的過程。預計年底前北京二手房市場修復節奏較為平緩，將呈現溫和升溫的態勢。