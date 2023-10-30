Hamas Leader Abroad Khaled Mashal: The Russians Told Us that Our October 7 Operation Will Be Taught in Military Academies; The Chinese Are Thinking of Carrying Out a Similar Attack in Taiwan #Hamas #HamasMassacre #Russia #China pic.twitter.com/lDB6TF5ngd — MEMRI (@MEMRIReports) October 29, 2023

哈瑪斯本月7日突襲以色列，哈瑪斯海外領導人Khaled Mashal日前接受埃及媒體訪問時表示，俄羅斯要將該攻擊事件列入軍事院校中教授，中國大陸也正考慮對台灣進行類似攻擊。以色列代表處呼籲世界必須堅決團結起來反對哈瑪斯恐怖組織，如果我們不去正視，它就會再次發生，而且不僅發生在以色列。

10月7日凌晨，哈瑪斯向以色列城市發射的大規模火箭掩護下，千餘名哈馬斯領導的恐怖分子同時從加薩滲透到以色列，佔領了多個城鎮和社區，以及襲擊音樂節。

Khaled Mashal在10月26日接受埃及Sada Elbalad電視台採訪，他提到10月7日大屠殺所造成的國際影響時表示，俄羅斯是從10月7日的襲擊中的受益人，因為它分散了美國對烏克蘭戰爭的注意力。

Mashal提到哈瑪斯需要與強而有力的國家合作，像是中國大陸和俄羅斯，他也聲稱，俄羅斯甚至表示，軍事院校將教授這次的攻擊事件，而中國正在考慮對台灣進行類似攻擊。

在節目的另一部分，Mashal表示他希望真主黨加入戰爭，並補充說這將產生「真正的影響」。他表示，哈馬斯正在向他們的朋友提出這項要求。

以色列代表處譴責恐怖分子犯下的暴行規模是自2014ISIS犯下辛賈爾大屠殺以來從未見過的。許多家族是在床上被屠殺，婦女被強姦，無辜平民受傷、殺害，有時甚至被斬首。有平民被活活燒死，嬰兒被屠殺，數百名男女在音樂節上跳舞時被惡意槍殺。這些襲擊者根本沒有任何人性。同時，恐怖分子自己也拍攝了酷刑和屠殺，並發佈在社群媒體上。

以色列代表處強調，聽到哈瑪斯領導人的聲明，很明顯可以看到恐怖、衝突和混亂的風險不僅限於中東。 世界必須堅決團結起來反對哈瑪斯恐怖組織。「如果我們不去正視10月7日的大屠殺，那麼它就會再次發生，而且不僅發生在以色列。」