議員指桃園大型活動多，催生桃園警犬隊，圖為桃園活動請海關緝毒犬支援。(蔡依珍攝)

桃園市議員張肇良指出，桃園大型活動多，「毛警官」容易拉近警方和人民距離，也能機警緝毒，強調掃毒一刻不能等，呼籲師法新北警犬隊積極催生桃園警犬隊。警察局長吳坤旭表示，目前擇定大園設立警犬隊，規畫7人6犬，力拚明年上半年建館舍，訓練半年於後年初上線。

張肇良說，新北市警犬隊2013年成立至今績效佳，社群人氣高、有近3萬追蹤者，民眾對警犬舉措都很關注，就連今年退役也引發熱議，吸引133人瘋搶5退役警犬，有效拉近警方和人民正面距離。

張肇良說，成立警犬隊是當務之急，因桃園大型活動多，不論緝毒或防爆都很重要，警犬隊一出動就有嚇阻作用，大樓、摩鐵、工廠等地若有藏毒，緝毒犬也都能聞得出來，是一大利器，呼籲積極尋覓適合訓練地點。

張肇良也提到，領犬員很重要，因要配槍，要有警察身分，但升遷相對狹隘，因此要清楚制定訓練、考核、訓練設備，照顧領犬員和「毛警官」。

吳坤旭指出，目前規畫桃園警犬隊據點設在大園，將設隊長1名、領犬員6名和3隻偵爆犬、3隻緝毒犬，坦言明年未編列成立警犬隊相關預算，將申請動支第二預備金或墊付款，希望明年上半年先蓋好警犬館舍，待財政部關務署緝毒犬訓練中心確認環境符合資格，就能領養犬隻，訓練6至8個月，預計後年初上線。

警察局指出，遴選桃園市大園區西濱路一段一塊市有土地當警犬隊駐地，目前辦理土地鑑界、會勘及管變登記，後續新建警犬隊辦公廳舍及犬舍、採購車輛及訓練器材招標等相關事宜，犬隻來源採向財政部關務署緝毒犬訓練中心申請為主、向外購買為輔，會按期程編列預算支應。