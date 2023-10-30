第十屆北京香山論壇30日上午召開第一次全體會議，由包含俄羅斯、柬埔寨、巴西、印尼等多國代表逐一發言。率先上台發言的俄羅斯國防部長紹依古表示，作為中俄全面合作夥伴關係和戰略協作夥伴關係，中俄在包含軍事等領域在國際舞台上加強務實合作和密切協調，認為莫斯科和北京之間的國家關係模式，從本質上講，可以說是模範，同時對朋友圈中的其他國家地區越來越有吸引力。

紹依古說「我們的朋友圈和不想被捲入西方集體強加的對抗議程的志同道合者的圈子在不斷擴大」。

此外，紹伊古表示，西方所說「歐洲－大西洋和印太安全不可分割」的概念是為北約部隊出現在亞洲作辯護。他說當西方在歐洲挑起嚴重危機後，正試圖將衝突的可能性擴散到亞太地區，而且是在多條戰線上。他說，這種做法與俄羅斯和中國宣導的安全不可分割原則截然不同。

紹伊古說，為獲得壓倒性的地緣政治和軍事戰略優勢，華盛頓方面多年來故意擴大與破壞國際安全和戰略的基礎穩定，包括軍備控制協議體系，同時白宮控制北約集團向東擴張，這些侵略步驟迫使俄羅斯為確保安全而採取反制措施。