32歲賭王千金何超蓮今年4月與大她2歲男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮；然而，夫妻倆在婚後便各自忙碌，先前何超蓮在節目上曾坦言，因竇驍進劇組工作，已一個月沒見到面，如今夫妻倆在婚後首度合體，不料兩人臉上都無笑容，連進場後都是分開坐，引發外界議論。

何超蓮與竇驍日前到上海出席活動，兩人以當天一黑一白的穿搭亮相，何超蓮挽著老公的手走到媒體區，拍照過程中夫妻倆勉強擠出一點笑容，隨後又垮著臉進場；此外，事後有網友發文透露，兩人進場後分開坐，中間還隔著一個人，讓外界推測是不是吵架了，且女方的看起來在生氣。

何超蓮、竇驍出席活動沒笑容。（圖／翻攝自微博）

何超蓮、竇驍進場後還被發現分開坐。（圖／翻攝自微博）

事實上，何超蓮上節目《心動的信號6》時曾提到，因為竇驍要拍戲，兩人已經一個月沒見面了，當來賓孟子義追問為何不去看老公，她則表示，自己也有工作在身，如果要排時間過去，光是坐飛機就要一天，才會選擇先說好暫時不見面。

然而，港媒早前曾報導，有小道消息瘋傳兩人婚變，更稱何超蓮媽媽下令收回豪宅、竇驍已離家出走，還有民眾聲稱在機場巧遇竇驍，直指男方全程臭臉，似乎心情不好，如今夫妻合體又因表情冷漠，讓婚變傳聞再度引起討論。