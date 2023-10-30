【全程字幕】民進黨批朱柯會談「歹戲拖棚」 柯文哲：為了台灣長治久安 @ChinaTimes

藍白整合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲今（30）日進行政黨協商會議，朱柯今默契穿著「藍白西裝」，雙方閉門會談近1小時，達成4點共識，但未包含在野最強候選人的產生方式。朱立倫表示，前段時間幕僚會談有一部分成果、有一部分無法達成，必須由他、柯、侯盡快坐下來討論，他希望時間愈快愈好，柯也會盡快喬定時間。

朱立倫說，兩黨今天達到兩大目標，第一是理念合作，非常重要，無論是第三波民主或共同政見、理念合作；第二是確認國會合作，這兩項都已完成。

朱立倫表示，台灣對於政黨合作或政黨聯盟欠缺經驗，他跟柯提到，國親2004年有這樣合作，但是系出同源，今天是不同脈絡政黨坐下來好好談，非常具有意義，目前政黨合作不像歐洲這麼有經驗，無論德、法、芬蘭等國家，柯跟他討論很多，歐洲幾乎每次選舉都會看到政黨聯盟，但他們這是第一次，要靠各種努力堆疊善意，要就不同議題，總統合作會很快、密集協商，有一階段成果再報告。

至於會議中是否有開放柯幫藍營小雞站台？朱立倫說，彼此確定會相互支援，開放站台希望等總統協調完成後，再共同協商。

另外，侯友宜26日曾提及「選舉不合作，沒有聯合內閣或民主初選」，為何本次會議還是會討論總統合作。朱立倫說，之前討論方案都不存在，現在進入新階段的政黨協商，包含侯在內，希望達到民眾期待的目標，但他也強調，已跟柯表明，之前拖了一段時間，有些民眾不耐、憤怒，在此抱歉，將會努力加油，再給一段時間，將就可以完成的部分先完成，堆疊善意，需要討論的部分，將坐下來再討論。

針對致詞時提及一黨獨大結束，未來國民黨國會策略如何，主張認同民眾黨的三黨不過半或力拼國民黨國會過半。朱立倫說，不管怎樣都希望國會過半，但是藍營即便過半都不是一黨獨大，結合可以結合的朋友，跟柯選前有共識，努力達到國會席次極大化，這是為了台灣民主第三波改革，將會共同努力。