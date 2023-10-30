國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆因涉及綠能收賄案遭雲林地檢署起訴，本月13日在縣議會定期會中宣布請辭議長職務，縣議會依法1個月內補選議長，30日進行補選，結果由無黨籍民意聯盟政團總召黃凱當選，隨即辦理議長宣誓就職。雲林縣長張麗善也於第1時間到場向黃凱祝賀。

雲林縣議會本屆（第20屆）縣議員共43席，包括無黨籍22席、民進黨10席、國民黨9席、台聯1席、民眾黨1席，議長選舉當選門檻為22票，30日有42名議員出席投票，只有蕭慧敏議員因案停權未出席，投票結果黃凱拿下32票順利當選。

黃凱表示，感謝議員同仁的支持，未來會維持府會和諧，不分藍綠、不分黨派一起打拚，傾聽人民的聲音，在議會為百姓發聲，共創雲林的團結與進步。議會也會代表人民，監督縣府對縣政的推動與業務執行，讓人民獲得最大福祉。也希望縣府尊重議會、議員，傾聽議員們傳達基層的各種聲音。

張麗善第1時間到場向黃凱祝賀，她說黃凱在議會的表現獲得大家的肯定，這次以32票高票當選議長，希望議長對日後縣府的各種預算與政策，能夠予最大的支持，府會和諧共同為雲林鄉親打拚。

沈宗隆請辭後，黃凱即表態要爭取議長寶座，獲民意聯盟政團議員支持，沈宗隆也表態相挺，先前副議長蔡咏鍀曾傳出參選意願，但後來表示將以副議長一職繼續為民服務。國民黨未推人選，黨團採開放投票；民進黨也未推人選，黨團決議票投自己。