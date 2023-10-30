兩岸的中文分為繁體字及簡體字，一名男子問，如果到大陸在機場填寫入境文件用繁體字，會被公安抓嗎？文章引發網友熱議，不少人說，到對岸寫繁體字不會有人身安全問題，頂多是大陸人看不懂部分字，造成閱讀障礙，須來回確認，但也有人說到當地填寫公文或正式文件仍建議以簡體字為主，否則會被行政人員要求重寫，非常麻煩。

原PO前天（28日）於PTT八卦板指出，從未去過大陸，好奇到當地機場填寫入境文件，使用繁體字是否有人看得懂？會被公安逮捕嗎？

貼文激起熱烈討論，網友皆表示，在對岸寫繁體字不會有問題，但大陸人習慣看簡體字，有些繁體字會看不懂，造成閱讀障礙，「他們會說看得很辛苦」、「會有一些人說看得很累，但大家都看得懂」、「不會怎樣，他們有看不懂的字會問」、「不會怎樣 頂多看不懂而已」、「對方看不懂，很麻煩。」

也有人表示，現在已有不少大陸人學看繁體字，「不少大陸人日常使用手機會打繁體字，他們覺得好看」、「小紅書不少大陸網友在求教學繁體字跟注音的」、「公文或正式文件會要你重寫，不然無法歸檔，有些App會無法辨識。」