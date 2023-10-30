開房疑雲未第一時間否認遭質疑 鄭文燦事後「這樣說」 @ChinaTimes

臉書粉專「Next逆襲」日前爆料出1段影片，疑似行政院副院長鄭文燦與陌生女子進入飯店的畫面，鄭未第一時間否認，後續透過臉書澄清不是影中人，國民黨立委王鴻薇日前則要求法務部查明是否偽造，對此鄭文燦30日再度重申「不是影中人」。

台74線大里及霧峰地區增設匝道工程（台74草湖交流道）30日舉辦通車典禮，鄭文燦與交通部長王國材、台中市長盧秀燕等人都出席共襄盛舉。鄭文燦接受媒體聯訪被問及「王鴻薇要法務部查明影片是否偽造，以及外界質疑為何沒有第一時間否認自己是影中人？」鄭文燦再次強調，「我不是影中人」，當然不會知道時間、地點，檢調會去查明影片的來源，還原剪接過程的事實。

臉書粉專「Next逆襲」日前爆出1段疑似鄭文燦與女子進飯店的影片，引發關注，鄭文燦未第一時間否認自己是影中人，後續在臉書發文澄清「不是影中人」，並在25日委由律師到警局提告。對此，王鴻薇26日赴立法院司法委員會質詢時，將USB交給法務部，要求鑑識有無涉及剪接變造、聲偽技術。