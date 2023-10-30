中路消防分隊和社會局龍寶貝親子館共同舉辦「萬聖踩街趣防災變身派對」。（消防提供）

萬聖節將至，桃園市消防局不少分隊做出應景準備，中路消防分隊和社會局龍寶貝親子館共同舉辦「萬聖踩街趣防災變身派對」。八德消防分隊則盛裝打扮至幼兒園，以可愛又嚇人的裝扮消防宣導。

因結合萬聖節變裝派對，中路分隊活動製作萬聖造型防災避難包。而「防災避難包起來」關卡，透過實際蒐集物品，讓民眾整備平時防災避難包所需物資、裝備並且在災害來臨前約定緊急集合地點，以備不時之需。

中路消防分隊分隊長張育瑄表示，平時應提升防災意識及做好防災整備，藉此活動除了希望以寓教於樂的方式拉近民眾與消防的距離，也希望能透過實際體驗加強民眾預防災害的觀念。

八德分隊則是到幼兒園宣導，消防員利用情境劇的方式與孩子們互動，內容包含「人離火熄」、「小火快逃，濃煙關門」、「停！躺！滾！」等有關火災預防及火災安全的重要知識，教導孩子們如何正確應對火災、使用滅火器和安全冷靜地逃生。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，「這次的萬聖節情境劇，皆由年資不到一年的同仁領銜主演，很開心年輕的同仁可以發揮創意利用萬聖節變裝及情境劇的互動，讓幼兒園的孩子們在歡樂中學習有關火災安全的知識。其中年僅20歲的王品涵，更是本月剛到八德分隊報到的生力軍。」