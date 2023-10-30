民進黨接受社會各界推薦不分區優秀人選已於10月26日收件截止，預計2周內完成不分區立委提名，現任立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘、立委洪申翰都有望續任，但新系立委沈發惠則可能因性別因素面臨換將。對此，民進黨團幹事長、新系立委劉世芳以健康因素為由，表態「不必特別考慮我」；洪申翰則稱尊重黨中央決定。

綠營不分區名單將出爐，黨內預估安全名單最多十二席，引發各派系角力。正國會領袖游錫堃有望續任再爭立院龍頭，嫻熟議事的柯建銘、英系莊瑞雄、具新住民身份的綠色友誼連線立委羅美玲、具環保專業背景的民主活水立委洪申翰都有望續任，而沈發惠可能因性別考量不會被列入，同派系的劉世芳轉任不分區呼聲高。

民進黨上午舉行輿情記者會，劉世芳被媒體問及是否可能被列入下屆不分區，她坦言，自己是因為自律神經失調因此未打算競選連任，到現在為止還是一樣，希望可以培養更健康、更能代表國會新力量的年輕人接棒，至於不分區立委，「不必特別考慮我沒有關係。」

被預料有望續任的洪申翰僅稱，相信民進黨的提名委員會會做出最好的決定，秉持跨世代、跨領域、跨黨派的原則提名人選，他會尊重黨中央的決定；屬正國會的立委蔡適應則稱，任何優秀人才，相信提名委員會都會做統合判斷，當前不該論斷某位特定人士是否被納入不分，但相信未來公布名單後，很多優秀人才都會被納入。