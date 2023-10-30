彭博社指出，因為上述消息尚未公開，三井住友信託的董事會，也計畫在30日開會討論此事。據悉，董事會應該會接受這個殘酷的事實，並在合宜的時間點對外公布。

知情人士指稱，這家總部位於東京的五大日本銀行之一，在截至2024年3月底的本財年，可能會認列這筆減損損失（impairment loss），因為避險基金壓在股市熊市上，出現虧損後不僅沒停損反而又加碼。不過，三井住友信託還是有賺錢，故股息配發應還是維持原狀。

彭博社表示，若不計入這項損失，三井住友信託本來預測本財年淨利可望增至創紀錄的2,000億日圓。自本財年以來，日本東證指數（TOPIX）也已上漲約11%。

發言系統不願證實上述消息的三井住友信託，之前曾公布4至6月這筆避險基金一度虧損315億日圓，淨利年減43%至367億日圓。三井住友信託計畫將於11月中旬，對外發布上半年財報。