財政部長莊翠雲今（30日）表示，全民普發6000元還有10萬人尚未領取。提醒民眾，一般民眾及9月底前出生嬰兒的領取期限到明天（31日）逾期將無法領取，換言之，最高恐上看6億充公。
如果是10月至12月出生的新生兒，領取期限則到明年1月31日，可以領取現金的方式包括登記入帳、ATM領現及郵局領現等三種方式。
財政部國庫署強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當。
財政部長莊翠雲今（30日）表示，全民普發6000元還有10萬人尚未領取。提醒民眾，一般民眾及9月底前出生嬰兒的領取期限到明天（31日）逾期將無法領取，換言之，最高恐上看6億充公。
如果是10月至12月出生的新生兒，領取期限則到明年1月31日，可以領取現金的方式包括登記入帳、ATM領現及郵局領現等三種方式。
財政部國庫署強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當。
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