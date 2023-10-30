以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯之間的血腥戰爭已超過3週，北非摩洛哥城市卡薩布蘭加（Casablanca）今天有數以萬計群眾走上街頭，力挺巴勒斯坦人。

法新社報導，遊行群眾高舉布條，上頭寫著「停止對加薩的種族滅絕」，這項訴求呼應了巴勒斯坦官員和阿拉伯世界領袖的說法。

哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩衛生部表示，加薩死亡人數已逾8000人，其中大多是平民百姓。以色列則稱，哈瑪斯本月7日突襲以色列，至少造成1400人喪生，其中多數也是平民。

群眾今天齊聚摩洛哥第一大城卡薩布蘭加，呼籲「開放加薩走廊和埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）」，並「關閉在拉巴特（Rabat）的猶太復國主義（以色列）聯絡處」；2020年在美國斡旋下，摩洛哥同意與以色列關係正常化，以色列隨後在摩洛哥首都拉巴特設立聯絡處。

這次活動是由左翼政黨和伊斯蘭主義者共組的反對關係正常化聯盟所策劃，活動協調員阿斯里（Jamel El Assri）表示，參與遊行的人數「再次證明摩洛哥人一致聲援巴勒斯坦人」。

這是自以巴戰爭爆發以來，摩洛哥集結大批群眾的最新一波集會活動。

戴著阿拉伯頭巾、揮舞巴勒斯坦旗幟的男男女女和孩童，沿著卡薩布蘭加市區一條大道蜂湧而行。

他們反覆高呼「（以色列）占領行動必須垮台」、「人民希望解放巴勒斯坦」和「我們拒絕關係正常化」。

以色列和摩洛哥2020年關係正常化協議的一部分，就是美國承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）這個爭議地區的主權。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121030