10月29日至31日，第十屆北京香山論壇於北京國際會議中心舉行。本屆論壇以「共同安全、持久和平」為主題，聚焦全球安全倡議，共設4個全體會議、8個平行分組會議，舉辦「高端對話」「中外名家對話」「中外青年軍官學者研討會」「孫子兵法專題研討會」等專題研討，並組織特色參觀活動。來自美國、俄羅斯、英國、沙特、伊朗、巴西、印尼、越南、柬埔寨、斐濟等90多個國家、地區和國際組織官方代表團出席並參與不同主題的研討和活動。

據《大灣區評論》報導，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年，在29日上午的「高端對話」場次與主持人魯健進行對話。在對話中，鄭永年對「全球南方」的概念進行了更深層次的闡述。

鄭永年指出，「全球南方」並非一個全新概念。上世紀80年代後開始的一波全球化，推動資本、技術、人才在國際層面的相對流動，中國等發展中國家從中受益。「但並不是所有國家都發展起來了，很多國家不僅沒有發展起來，反而變得更加貧困」。

鄭永年認為，全球南方自身有強烈的發展需求和願望，但世界卻在變得越來越不公平、越來越不公正。近代以來實現發展的大多是「北方國家」。中國多次強調自身是全球南方的成員，也永遠是發展中國家大家庭的一員，中國和發展中國家同呼吸、共命運，堅定維護髮展中國家的共同利益。

「美國國會通過立法把中國定為發達國家有點荒唐，一個國家的發展水平不是另外一個國家界定的」，鄭永年表示，中國在全球南方中處於非常關鍵甚至核心的位置，中國的成功已經成為全球南方在國際層面最重要的推動力。

「中國是全球南方和發展中國家的一員，也一直致力於通過『一帶一路』推動全球發展」，鄭永年提到，剛剛結束的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，全球151個國家的代表來華參會，很多代表都對中國模式和發展經驗表現出極大的興趣。

「美國常常喜歡說美國是『民主』的，中國是『專制』的，可中國通過『一帶一路』推動和平發展，而美國在搞什麼呢？」鄭永年問道。

他表示，美國的哲學本質上是實用主義，對內不搞意識形態，但熱衷於對外搞意識形態。但事實上，美國的民主已經出現了很大問題。

鄭永年指出，2024年世界最大的風險就是美國的民主——拜登和特朗普在2024年美國大選中的競爭給世界帶來的衝擊。「意識形態這個東西是最廉價的，動不動就給人家戴一頂帽子。但是我們不要上當，還是要一心一意搞發展。」