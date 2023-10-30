MALIK TAKEOVER 😤



Back-to-back buckets from 'Lik puts Kings up 124-120. pic.twitter.com/bqAsMx7Uxo — Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 30, 2023

沒想到國王少了犯滿的沙波尼斯，以及受傷提前退場的福克斯，還是可以擊倒湖人！靠著替補射手蒙克延長賽包辦11分的凶猛火力，國王30日在主場以130比125延長擊退湖人，搶下本季第2勝(1敗)，福克斯仍拿全場最高37分，蒙克也有22分。

儘管上半場雙方罰球次數相當懸殊，湖人罰了23次，國王僅有5次，可惜湖人罰球命中率僅有6成52，詹姆斯更是6罰2中，也讓國王仍靠福克斯半場轟下21分表現，打完上半場取得66比55領先，安東尼戴維斯半場貢獻15分、8籃板。

一路落後的湖人，末節靠著詹姆斯帶領打出14比5超前，福克斯也因腳踝扭傷進入休息室短暫治療後回歸，但他跟沙波尼斯都吞5犯，卻持續留在場上幫助國王重新搶回領先，打到最後2分59秒，沙波尼斯率先犯滿畢業，國王還領先4分。

打到正規賽最後1分鐘，羅素兩罰俱中，湖人還落後兩分，最後26秒安東尼戴維斯補進追平兩分球，接著福克斯最後25.7秒兩罰俱中，詹姆斯最後12.9秒切入上籃取分，國王暫停過後把最後一擊交給基根莫瑞空檔三分出手，可惜彈框而出。

福克斯延長賽已經因傷無法繼續上場，沒想到國王冒出蒙克瘋狂搶下9分，加上胡爾特最後32秒三分球命中，幫助國王取得5分領先優勢，儘管詹姆斯切入追回兩分，蒙克最後15.2秒兩罰俱中，接著詹姆斯竟發球失誤，直接宣告湖人敗北命運。