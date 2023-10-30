網紅馮語婷昔開撕鳳梨（吳泓逸），摃下陳沂及郭鬼鬼等人，犀利言論被封為「新一代女戰神」，日前則揭YouTuber「小哥哥艾理」找染毒女子和路人「真槍實彈」配對，讓馮語婷怒斥為了流量不擇手段，是毒害社會亂源，如今該粉專被下架，更爆有激戰片外流，並希望檢調能將他繩之於法。

馮語婷29日在臉書表示「想跟大家說聲謝謝，真的很感動。小哥哥艾里的粉專目前已被下架，但這都還不夠，希望檢調能介入調查，他公然利用精神異常的女生，去滿足他的商業行為銷售產品，這已經嚴重觸法了，且已經不只一次了，很多外流的影片，都是他在現場用手機拍攝外流的，希望檢調能將他繩之於法。」同時還在她發文下，再貼出小哥哥艾理臨時粉專，呼籲網友持續檢舉。

馮語婷指出一名染毒女子行為脫序爆紅，沒想到YouTuber小哥哥艾理明知女子染毒導致精神異常，仍邀請對方上頻道，還與路人進行「真槍實彈」配對， 讓她難掩怒火砲轟：「這種行為真的非常低劣缺德」，指責小哥哥艾理利用對方滿足商業行為及流量，還拍攝腥羶色影片毒害社會，無非就是網路亂源。