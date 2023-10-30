國發會景氣燈號出現黃藍燈，經濟部王美花30日表示，這與預期相似，也就是第三季、第四季會逐漸好轉，景氣在今年下半年會形成打底，至於景氣走勢的大趨勢與預期一樣，業界也有提到，明年景氣會比今年更好。

王美花出席立法院經委會前，說明景氣燈號、GDP、台電新增電價方案、能源政策等議題。外界關心GDP，王美花強調，目前外界各種因素，包括仍未停歇的俄烏戰爭，還有近期的以巴戰爭，再加上通膨因素，在這情況下對全球景氣，不是只有台灣都非常明顯受到干擾，但台灣產業在創新、效率、成本上，在國際上仍很有優勢。

另外，台電在11月推出的產業離峰電價新方案，王美花表示，先前與包括工具機、鑄造、鋼鐵、紡織等業者進行產業界座談後，針對時間電價的尖離峰進行討論，原本的離峰切割成兩個時段，但對他們而言，要利用離峰來排程很困難。因此在與台電研究好，確定改為離峰連續18小時，這樣容易安排他的排程，對產業來說也可以做這樣的調整、降低電價，初估影響1.7萬高壓用戶。