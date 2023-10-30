華為Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程，並搭載衛星電話功能，目前在大陸熱銷仍「一機難求」，追蹤人數達百萬的微博網紅透露，在新疆阿爾金無人區使用華為Mate 60 Pro，打衛星電話訊號良好而且資費便宜。至於蘋果的iPhone新機則僅具有透過衛星傳送SOS緊急訊息的功能，而且在部分國家無法使用。

根據陸媒快科技報導，部落客「花落成蝕」發文按讚華為Mate 60 Pro，他在阿爾金無人區做調查，12個人共有3台華為Mate 60 Pro，他們都看上衛星電話這個新功能。

該部落客評論，原本的衛星電話，一台售價一兩千人民幣（下同），還要存年費一兩千，拿到野外訊號還不一定穩，但「華為Mate 60 Pro月租只要10元，打一分鐘9元，太便宜了，訊號還很好，至少我們在阿爾金無人區的體驗覺得完勝衛星電話。」

華為的衛星電話目前僅與大陸電信合作，資費是月租10元人民幣，包含2分鐘衛星通話，撥打大陸、港澳台地區電話，每分鐘為9元；撥打國際長途電話，每分鐘為20元；撥打國際衛星電話，每分鐘則50元；另外還有語音包套餐，每月50分鐘200元，每月100分鐘300元，每月200分鐘500元。