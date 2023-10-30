第十屆北京香山論壇將於10月30日正式開幕。在29日上午先行舉辦的高端對話論壇上，復旦大學中國研究院院長張維為就世界格局變化等問題發表了自己的看法。

據觀察者網報導，張維為表示，從不少可信賴的民調來看，世界已經進入了新的「覺醒年代」，整個非西方世界幾乎沒有例外，從拉美，到中東，到非洲，都在談論「向東看」，主要就是向中國看。這不是中國故意推廣的，而是全球南方國家經歷了這麼多年的跌宕起伏後發現，還是中國和中國模式靠譜。

張維為指出，從民調看，「一帶一路」項目落地的國家，同時又是採用西方政治模式的國家，民眾對中國好感的比例往往更高，也就是說，「一帶一路」使他們得到了實惠，而西方政治模式使他們經歷太多的動蕩。

張維為表示，世界早就進入了後美國時代，這不是說美國不重要了，美國還是很重要，而是說美國所做的這一切不再代表時代的方向，甚至某種形式它在逆潮流而動。

張維為指出，可以把所謂「小院高牆」看作井底之蛙的自我束縛，美國在這個小院高牆里把自己給孤立起來了。外邊是整個的全球南方，整個的非西方世界，這裡有世界最大規模的市場、最大規模的資源、最多的發展機遇等等，這就改變了國際格局。

「像美國這樣的國家，只有通過交鋒才能更好地交流」，張維為說，「美國最終也會認識到，世界已經不一樣了。」

張維為說，美國長期以來的去工業化，玩金融遊戲上癮了，GDP玩得很大，裡邊很多虛火和泡沫，一到危機的時候就發覺這東西不管用，一個烏克蘭衝突，它的彈藥都不夠了。