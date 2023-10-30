民眾黨南投縣議員簡千翔30日在南投縣議會總質詢時，自己設計一幅太極圖，期待藍白合會有好結果。曾雪蒨攝

民眾黨南投縣議員簡千翔指著太極圖中「藍中有白、白中有藍」，正象徵藍白可以為了台灣和平與政黨和解共同合作。曾雪蒨攝

民眾黨南投縣議員簡千翔30日在縣政總質詢時，將自己設計的1幅象徵「藍白合」的太極圖送給縣長許淑華，強調兩黨雖然政黨屬性不同，但為了「台灣可以和平、政黨可以和解」共同目標，兩黨可以合作，也盼協商會有好結果。

簡千翔在縣政總質詢時指出，家都知道超過6成民眾支持「藍白合」，今天正好民眾黨與國民黨兩黨進行政黨協商會議，所以特別自己設計1幅象徵「藍白合」的太極圖送給縣長許淑華，希望「藍白合從南投開始」，許淑華也接下太極圖，希望兩黨合作為民眾幸福做最大的努力。

簡千翔說明手中的「太極圖」有藍有白，正象徵國民黨與民眾黨，他說陰跟陽其實是不同的元素，但在太極中可以合在一起，象徵著國民黨跟民眾黨雖然政黨屬性不同，但為了共同目標可以合作。

另他也說明，太極圖中可見藍漸層到白、白漸層到藍色，表示兩黨在政黨協商中很多事情沒有對錯，只是角度不同，也象徵在白色中有國民黨黨徽的藍色，在藍色中有民眾黨黨徽的白色，就是期待兩黨時時刻刻都能替對方著想，這才是人民之福，畢竟兩黨的終極目標就是「「兩岸和平、政黨和解」。

簡千翔說，身為8年級生、3個孩子爸爸，他不希望也不想要他的孩子那1代有戰爭，更期待台灣永遠和平沒有戰爭，他相信這也是2300萬同胞的共同期盼，他希望兩黨為了全民心中沒有黨派，所以親自設計這張圖，送給縣長許淑華， 希望台灣永遠是和平盛世，也期待「政黨協商，藍白合從南投開始！」

許淑華答詢時表示，今天剛好是黨中央與民眾黨主席進行政黨協商，地方上多數民眾的確希望政黨輪替，更希望朝向身兼民眾黨南投縣黨部主委的簡千翔議員說的「台灣可以和平、政黨可以和解」方向努力，台灣這幾年因為政黨的競爭讓民眾對國家感到灰心，對政治感到失望，如何更和平的談出或選出更適合國家的領導人是全民的期盼，她也希望兩黨政黨協商會有好的結果。