駐龍前三大直接客戶為Spirit、漢翔(2634)及長榮航太(2645)，終端客戶營收中，70％來自波音，其中，737 Max又佔一半的營收。駐龍2006年打入波音供應鏈，為Spirit外包品項最多廠商，Spirit先前發生包含罷工事件、垂直尾翼產品品質及壓力艙鑽孔等問題，波音今年也下修737交機數量，不過，以駐龍營收觀察，影響有限。而波音與Spirit也達成協議備忘錄，預期第4季中旬後交機量有望恢復。

波音第3季財報顯示，第3季共交付105架商用飛機，積壓的訂單金額4690億美元。此外，今年度737機型交機目標由原先的400至450架下修至375至400架，787交機量維持70至80架。但波音預期至年底737每月交機量將達38架/月，目標至2025年達到50架/月，顯示供應鏈狀況已經缺於穩定。

而Spirit第3季也開始增加駐龍零組件拉貨速度及提高庫存量，預料隨著年底交機數量的提升持續貢獻駐龍營收成長。駐龍第4季建置仁武新廠，預計2026年啟用，最大營收可從目前15億元成長到25億元，可承接Spirit提高的交機量與外包比例訂單。