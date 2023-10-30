高市衛生局長黃志中答詢時表示，今年濃度跟以往一樣，最大阻礙是髒亂點跟孳生源在社區太多，每次都會做藥效試驗，會注意有無抗藥性問題。（柯宗緯翻攝）

高市議員方信淵建議，除了持續噴藥之外，也可以參考新加坡登革熱防治計畫等其他防治方式，透過野放帶菌的公蚊再與母蚊結合，之後產生無法孵化的蟲卵，以達到防治登革熱效果。（柯宗緯翻攝）

高市登革熱疫情拉警報，截至29日累計已1195例，更有2例死亡。高市防堵登革熱疫情擴散，這3年來已與高醫大教授合作，仿效新加坡生物防治病媒蚊作法，這兩天將啟動帶菌的公蚊野放試驗，達到「以蚊攻蚊」效果，讓蚊子絕後，無法孵化蟲卵。

國民黨高市議員方信淵今（30）日質詢關心登革熱疫情，他提到，每年都有噴藥，但為何今年效果這麼差，是否意味代表蚊子有抗藥性？衛生局長黃志中答詢時表示，今年濃度跟以往一樣，最大阻礙是髒亂點跟孳生源在社區太多，每次都會做藥效試驗，會注意有無抗藥性問題。

方信淵建議，除了持續噴藥之外，也可以參考新加坡登革熱防治計畫等其他防治方式，透過野放帶菌的公蚊再與母蚊結合，之後產生無法孵化的蟲卵，以達到防治登革熱效果。

對此，黃志中表示，議員的訊息非常先進，衛生局這3年已與高醫大教授合作，有初步成果，這兩天將與菲律賓大學討論未來實地野放政策，接下來樂觀預期1年內，高雄會有自己的技術跟量能，可以做這件事。

衛生局補充，南台灣埃及斑蚊分布縣市，每年都要面臨登革熱疫情挑戰，環境控制策略除平時孳生源清除、環境整頓，與疫情發生時緊急噴藥外，高雄市政府自2018年持續積極與國家衛生研究院及WMP等國內外專家學者合作，尋找對於環境更加友善且有效的疫情防治策略。

衛生局說明，高雄市政府自2021年起與高雄醫學大學合作進行沃爾巴克氏菌（Wolbachia）生物防治技術研究，依2023年計畫目標，近期將有具體的高雄市登革熱防疫在地化Wolbachia應用科技研究成果，透過國際學術發表公諸於世。此外，也預計於2024年著手進行跨國合作田間野放研究計畫，進一步有效落實登革熱科技防疫生物防治新策略。