以色列軍方近日公布戰車、地面部隊進入加薩市的畫面，根據美媒比對，以軍至少從邊界3處地點進入加薩。除此之外，美媒引述消息人士透露，美軍陸戰隊快速反應部隊正轉往東地中海，將更靠近以色列及黎巴嫩，這支部隊的典型任務之一是協助撤離公民。
綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，以色列軍方26日起陸續公布地面部隊及戰車進入加薩的畫面，根據《紐時》比對地點，以軍至少從加薩北部邊境的2處地點，以及東部一處地點越境。
以軍並未公布作戰細節，不過周六發布的影片顯示，戰車及部隊在加薩北部推土機開闢的道路上前進，不遠處被轟炸的地點揚起濃煙。周五發布的影片顯示，成排戰車向西行駛，加薩村莊Juhor ad Dik的房舍與建築不斷遭到炮擊。《紐時》指出，Juhor ad Dik就位在以色列13日建立的疏散線以北，當時以色列下令所有加薩北部民眾撤往南方。
哈瑪斯所屬武裝團體周五、周六分別證實，正在加薩內與以軍激戰。
此外，美國有線電視新聞網（CNN）引述2名美國官員指出，擔憂以巴戰爭擴大為區域衝突，一支美軍陸戰隊快速反應部隊正轉往東地中海。
官員表示，兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）上的第26陸戰隊遠征支隊（The 26th Marine Expeditionary Unit）最近幾周正在中東海域執行任務，不過上周末已開始轉往埃及蘇伊士運河。官員說，巴丹號目前正在紅海上行駛，預計很快就會進入東地中海。
報導指出，這支快速反應部隊將更靠近黎巴嫩及以色列。陸戰隊遠征支隊的其中一項典型任務是協助撤離平民。
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