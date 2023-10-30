以色列軍方近日公布戰車、地面部隊進入加薩市的畫面，根據美媒比對，以軍至少從邊界3處地點進入加薩。除此之外，美媒引述消息人士透露，美軍陸戰隊快速反應部隊正轉往東地中海，將更靠近以色列及黎巴嫩，這支部隊的典型任務之一是協助撤離公民。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，以色列軍方26日起陸續公布地面部隊及戰車進入加薩的畫面，根據《紐時》比對地點，以軍至少從加薩北部邊境的2處地點，以及東部一處地點越境。

以軍並未公布作戰細節，不過周六發布的影片顯示，戰車及部隊在加薩北部推土機開闢的道路上前進，不遠處被轟炸的地點揚起濃煙。周五發布的影片顯示，成排戰車向西行駛，加薩村莊Juhor ad Dik的房舍與建築不斷遭到炮擊。《紐時》指出，Juhor ad Dik就位在以色列13日建立的疏散線以北，當時以色列下令所有加薩北部民眾撤往南方。

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:



🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures.

🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck.

🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.



As part of the operation IDF soldiers:



🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

哈瑪斯所屬武裝團體周五、周六分別證實，正在加薩內與以軍激戰。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）引述2名美國官員指出，擔憂以巴戰爭擴大為區域衝突，一支美軍陸戰隊快速反應部隊正轉往東地中海。

官員表示，兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）上的第26陸戰隊遠征支隊（The 26th Marine Expeditionary Unit）最近幾周正在中東海域執行任務，不過上周末已開始轉往埃及蘇伊士運河。官員說，巴丹號目前正在紅海上行駛，預計很快就會進入東地中海。

報導指出，這支快速反應部隊將更靠近黎巴嫩及以色列。陸戰隊遠征支隊的其中一項典型任務是協助撤離平民。