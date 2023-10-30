印尼羽球男單選手克里斯提（Jonatan Christie），在法國當地時間29日晚間於法國羽球公開賽男單決賽，和大陸選手李詩灃激戰1小20分鐘，才以16比21、21比15、21比14收下個人生涯首座BWF超級750系列男單冠軍，賽後直呼超開心。

克里斯提2019年也打進過法國羽球公開賽男單覺賽，當時不敵大陸名將諶龍，相隔4年再度衝搶冠軍，一樣面對大陸好手，這次克里斯提終於讓自己迎接完美的結局，賽後接受BWF官方訪問時情緒激動表示：「我告訴過大家，這次打法國公開賽決賽我想要有不同的結果，現在我拿到冠軍啦！我非常開心，這對我是非常重要的勝利，想感謝我的教練、朋友、支持者，這座冠軍是為你們拿下的。」

克里斯提並說，一直在針對自己場上的自信加強，一直以來自己也遇過不少困難時刻，但在比賽中對自己更有信心時，就能打得更有侵略性，並持續執行自己的策略。

對於此役對手李詩灃，克里斯提回應：「他才在今年杭州亞運贏得金牌，我覺得他的信心也是非常高，他是很難對付的對手。」