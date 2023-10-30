交通部6月30日起新法上路，交叉路口、公車招呼站10公尺內以及併排臨停上下車，都會被記1點；不停讓行人則記3點。由於記滿12點就扣駕照2個月，引發職業駕駛抗議新制沒配套、影響運將生計，預計明（31）日將號召計程車、遊覽車及貨車包圍交通部。

6月30日起新制上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，同時加嚴違規記點，滿12點就扣駕照2個月；此外不停讓行人罰6000元、記3點還得參加道安講習。全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟對本報表示，交通部是頭痛醫頭、腳痛醫腳，就為了一句「行人地獄」，造成「行車地獄」，所有駕駛朋友是一片哀鴻遍野。

劉鴻樟表示，現在沿路都是紅黃線或汽機車停車格，沒有可以上下車的地方，交通新制上路之後多出4.5萬張罰單，有許多是上下車時被拍照、檢舉。「交通部必須先做好交通安全教育、道路規劃設計，然後才能推出規範和罰則；現在交通部卻是先提高罰則來懲罰駕駛，簡直就是本末倒置！」

劉鴻樟表示，明日上午將號召計程車、遊覽車及貨車包圍交通部，目前計程車約一百輛，遊覽車跟大卡車還在統計。主要訴求，停讓行人的部分，希望交通部確實落實全面使用「行人專用時相」，否則現在路口綠燈都要等直行的行人通過，右轉車才能過，時間根本不夠。

停車的方面，劉鴻樟表示，希望路口10公尺至20公尺改為黃線；各個路段規劃每100公尺劃設10至12公尺黃線；開放路段黃紅線讓計程車可以臨時上下車。檢舉的部分，聯盟希望交通部可以退回不予以記點，劉鴻樟指出，沒做好道路規劃設計、交通號誌、停車問題等配套措施之前，交通部不能提出這樣不合理的記點及檢舉制度，將人民當提款機。當然如果有未打方向燈變換車道等個人嚴重違規，聯盟還是尊重交通部記點新制。