睽違三年，「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」強勢回歸，首度打造前所未有的萬聖節變裝狂歡夜，吸引全台超過 2,000 位 Gogoro 及 PBGN 車主、GoShare 用戶及電車粉絲齊聚歡慶！超人氣歌手韋禮安、金曲樂團麋先生 MIXER、知名 DJ 賴皮 MR. SKIN 輪番演出，結合風格美食市集與首屆 PBGN 電車改裝大賽，最後以萬眾期待的夜騎台北橋為活動畫上圓滿句點，逾 1,500 輛電動機車再創壯觀的寧靜瀑布，展現電車氣勢。

Powered by Gogoro Network(PBGN) 聯盟全員出動，包含 Gogoro、宏佳騰智慧電車、中華汽車 eMOVING、eReady 台鈴智慧電車、YAMAHA 台灣山葉機車、PGO 電動車、威速登科技，更邀請 GoShare 用戶、一般大眾共襄盛舉，將「快閃台北橋」擴大舉辦為適合全家大小的萬聖節週末派對，活動一開放報名就迅速額滿。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「疫情解封後，我們將『快閃台北橋』這個經典再創新，加上美食、市集、音樂、節慶元素，希望讓更多消費者輕鬆體驗電車的樂趣，不僅創造車主的熱血回憶，也進一步傳遞正向影響力。電動機車短短十年內在台灣快速成長，正是因為 260 萬名用戶1 的遠見、熱情與支持。我們會持續努力，提供更好的產品與服務，透過電動機車為生活創造更多美好。」

「快閃台北橋 – 百 GO 夜行」活動精彩連連，Gogoro 機車化身超萌粉色毛怪、戴上誇張牛角的西部牛仔、花海夢幻精靈和真實版「天外奇蹟」，PBGN 各品牌車款也換上應景的主題裝扮，以全新樣貌亮相。許多觀眾變裝搞怪出席，沿路打卡各種大型裝置，並在市集品嚐多家名店美食與在地小吃，享受萬聖節熱鬧氛圍。麋先生 MIXER 獻聲吸引滿滿的樂迷朝聖，DJ 賴皮 MR. SKIN 用熱曲串燒嗨翻現場，由韋禮安壓軸演出帶動全場大合唱。

此外，首屆 PBGN 電車改裝大賽決賽也於當晚舉行，由 275 件參賽作品中選出 15 位晉級決賽，所有決選車輛一字排開十分吸睛。經過當晚觀眾投票與專業評審打分，從風格完整度、個性化創意、性能提升度與改裝實用性四個面向評比，最終，車主徐沛麒的「鋼鐵號」Gogoro 2 車款奪下金獎榮耀，榮獲 $15,000 元獎金。

因應萬聖節主題，快閃台北橋環節首次於夜晚舉辦，超過 1,500 輛 Gogoro、PBGN 與 GoShare 電動機車騎下台北橋，形成壯觀無聲的機車瀑布，車友齊聲高喊「We're Back!」，寫下今年最震撼的電車時刻。