（影片 / 劉詠韻翻攝）

警方當街將犯嫌逮捕。（圖 / 劉詠韻翻攝）

刑事局日前查獲一組大型詐欺水房集團，該組織設下假投資名義誘騙民眾落入陷阱，前後一共吸金高達1.2億。警方調查指出，其中一名詐團成員陳女詐騙功夫堪稱史上最專業，除了替集團領取贓款，甚至「跨詐團」協助提領，以一套套裝加黑絲襪，喬裝為專業女會計，至多家銀行成功領取2.5億。警方日前於街頭上將陳女逮捕歸案，另連同集團17人等則依詐欺罪、洗錢防制法，訊後全案移送台中地方檢察署偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，警方於去年6月間接獲報案，一名受害人指稱有假投資詐集以高報酬為誘因，向他表示只要加入股票投資群組、假投資平臺，再按詐團指示操作即可翻倍獲利，為此財損動輒高達1000萬元。警方後續跟進調查，發現一共28名被害人前後投入資金，竟高達1.2億。

警方獲報後隨即鎖定該詐團，組成專案小組報請台中地方檢察署指揮偵辦，並於台中市、新北市及台南市等地分6次執行查緝行動，溯源後將收贓洗錢紀姓水商逮捕到案，全案共緝獲17人，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送台中地方檢察署偵辦。

查獲贓款。（圖 / 劉詠韻翻攝）

陳姓女子移送畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

另，警方同時表示，一名39歲陳姓女子歸屬該詐團車手，每次前往銀行取款時，皆身穿OL套裝、高跟鞋，形象端莊。陳女向行員自表身份是公司會計，為避免因每次提款金額超過百萬引起懷疑，陳女每回提領400萬至700萬時也特別小心，一律謊稱「公司要使用的貨款」。

刑事局提醒民眾，凡標榜高額獲利、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，民眾應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線及時查證。