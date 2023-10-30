上萬名幼教人員28日走上凱道爭取權益，新竹縣國民黨立委林思銘要求行政院要務實針對現況問題提出因應改善之道，並提出立法保障幼教老師給予幼兒餵藥行為合法性等四項建議案，創造幼童、家長、幼教人員三贏。

林思銘表示，新北地檢署偵辦新北市板橋區幼兒園人員涉嫌餵食幼童不明藥物案，經家長提起再議後，目前高等檢察署再次發回續行偵查，造成全國幼兒園及教保人員信譽重創，以致發生萬名幼教人員走上凱道。

林思銘說，家長當然希望孩童健健康康在幼兒園上課成長，如遇到生病不適時，商請老師協助餵藥，而教師基於照顧小孩職責，當然是盡最大的力量照顧學童，但幼教老不是醫師，如果讓偶發事件造成家長憂心、幼教人員反彈，進而形成對立，受害最大的還是孩童。

林思銘指他與第一線幼教人員交流、搜集意見後，除要求行政院要務實針對現況問題提出因應改善之道。也提出應明確立法保障幼教老師給與予幼兒餵藥行為合法性等多項具體改善措施建議，要求中央相關單位研議改善。

林思銘提出1.明確立法保障幼兒園從業人員給予幼兒餵藥行為合法性。2.託藥及餵藥相關規定，應由行政院具體訂定相關標準作業流程等實施辦法。

3.幼兒園從業人員如依政院之託藥實施辦法協助餵藥，倘幼兒於藥後發任何意外，幼兒園與從業員均應免除任何民事、刑事、行政等法律責任。

4.行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，守護幼兒生命健康安全，若教保、員協助嬰幼兒餵藥而產生藥物不良反應等權益受損情況，將由兒童用藥安全基金會撥款補償。

林思銘表示，他將在中央強力溝通前述四點建議案的檢討改善進展，另外，對於幼教團體在凱道提出的四項訴求外，「還給0到6歲家長陪伴孩子的親子時光」、「還給幼托人員專業健康尊嚴的工作環境」、「修改托育及幼教職場不合理的管理法令」及「調整壓垮托育幼教現場行政量能措施」，他也會要求教育部全力配合因應。

「兒童是國家未來的主人翁，一點也疏失不得！」林思銘強調，有安全的拖育職場、務實合法的規定及適當不擾民的監督流程，才有可能達到幼童安康、家長放心、幼教老師安心的三贏。