台灣社會近年面臨少子化挑戰，影響包含產業人才稀缺以及教育體系招生壓力，如何提前因應成為許多大專院校的重要目標。遠傳電信總經理井琪、靜宜大學校長林思伶簽署「打造AI永續校園 產學融合新標竿」合作備忘錄（MOU），宣示雙方成為校園數位轉型的戰略合作夥伴，透過遠傳豐富的產業實踐經驗，攜手開啟在「智慧安全」、「節能永續」、「AI智能」、「產學融合」四大領域的深度合作。

遠傳總經理井琪表示：「靜宜大學歷史悠久，以『進德修業』為校訓，教育目標『培育具有國際觀、專業就業能力及利他思維之社會公民』令人欽佩。近年高等教育面臨少子化的壓力，而產業也同樣面臨AI、淨零與數位轉型的人才缺口，因此產業界與學校合作『產學融合』共謀出路，可以說是解決學校招生與產業人才稀缺的雙贏良方。很高興攜手靜宜大學共同合作，希望透過『遠傳大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）科技力與實務經驗能量，一同打造智慧校園新標竿，並紮根高等教育與產業的人才培育，提升台灣整體競爭力。」

靜宜大學校長林思伶指出：「靜宜大學秉持著創辦人蓋夏姆姆修女、中文名字『陸靜宜』與時俱進的精神，在大學面臨新世代數位原住民的當前，我們發現現代學生的生活現實與溝通語言就是數位世界，因此我們期望將靜宜打造為以『人文為基底、國際為特色、深度的AI和產學融合為未來』的新博雅大學。很高興能與遠傳攜手，希望借重遠傳在數位科技領域的豐富能量與經驗，與靜宜共同推動數位轉型、AI賦能、節能永續、智慧校園的使命，不僅培育數位人才、提升學校的競爭力，更打造屬於新世代世界公民的未來校園，創造國家、產業、學校發展的三贏局面。」

遠傳以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端、資安等核心技術及資通訊整合能力，不但深耕智慧製造、醫療、交通、城市與推動企業數位轉型，也將累積的相關經驗及能量投入在「智慧校園」的推動。透過此次MOU簽署，遠傳與靜宜大學將攜手打造「智慧安全」、「節能永續」、「AI智能」、「產學融合」四大領域應用。

遠傳日前提出「5G敏捷校園」、「AI校園」、「淨零校園」、「校園心生活」、「產學融合校園」等智慧校園5大推動引擎，以自身數位轉型的實際經驗，接軌國內高等教育的需求，可協助大學因應科技、產業乃至政策等大環境的改變，從學程規劃、校園治理、人才轉型到連結校友共創等各面向，快速接軌產業變化。遠傳也將持續將相關經驗及解決方案推廣至更多大專院校，一同為打造更安全、淨零、永續的新一代智慧校園努力，也為台灣學術界、產業界的人才培育厚植根基。