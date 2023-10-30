智原第三季營收29.62億元，季增加1.56%，符合原先預期的個位數季增。營收比重方面，NRE(委託設計)佔營收11%、MP(量產)則佔78%、IP則佔11%。智原第三季MP量產營收為23.11億元，季增加10.84%，NRE營收為3.21億元，季減少34.36%，主要是NRE認列遞延，第三季因無轉投資收入，因此業外收益大幅下滑，單季每股淨利1.42元，但智原仍看好2023年NRE可創新高，且明年第一季NRE營收可重回6億元以上。

展望第四季，智原預估，營收將會季減中個位數百分比，其中，IP與NRE合計營收與第三季相當，MP營收季減個位數百分比，毛利率部分可以季增1到2個百分點，費率小幅增加。

至於2024年，智原看好多項動能，包括IP與NRE營收將續創新高，包括NRE是重要成長驅動力、明年上半年客戶端庫存近尾聲、先進封裝開始貢獻量產，以及先進製程明年量產。智原預估，先進封裝和先進製程明年將開始貢獻量產業績，占營收比重都將約低個位數百分比。

智原預估2023~2025年預計會有20~30%的年複合式成長。MP量產營收還是公司成長的動能，IP受惠在晶圓廠滲透率提升，營收有機會再創新高，NRE也因每年接案達40~50個，加上製程節點朝更先進40/28nm前進，接單金額跟著成長，NRE還是會創新高。另外，智原也預估，加入Arm生態系的效益，最快明年可以看到不錯成效。