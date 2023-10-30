第一銀行為積極守護客戶財產安全，除於官網、官方社群頻道、ATM、各營業單位電子看板輪播防詐宣導影片，不定期以電子郵件或推播通知告知客戶最新詐騙手法，以及於網路銀行(含行動銀行)轉帳、線上申請約定轉帳、外幣匯款頁面顯示防詐騙提醒事項或警語外，行動銀行轉帳頁面及裝置綁定功能提供詐騙樣態系統偵測，如輸入之轉入帳號為客戶之身分證字號或行動電話時，將於交易過程中預先警示，提醒客戶避免遭受詐騙；另配合主管機關辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，深入各鄉鎮市區，分群分眾向民眾宣導，並與大專院校合作舉辦反詐騙暨洗防課程，將防詐意識向下擴及至莘莘學子，提升全民防詐免疫力。

為提升攔阻成效，第一銀行彙編印製「臨櫃關懷提問措施」提醒紙卡，提供第一線行員於執行存、提、匯款交易系統提示關懷提醒字句時，執行關懷提問時使用，加強提問內容之深度及廣度，另針對久未往來客戶或高齡者申請約定轉入帳號功能，亦由系統檢核提醒行員進行臨櫃關懷提問作業，以了解客戶申辦理由，有效阻止詐騙案件發生。此外，第一銀行定期將詐騙類型與手法及攔阻成功與失敗案例納入行內教育訓練課程，透過案例分享及分析，建立行員阻詐DNA。第一銀行為提高針對異常交易帳號監控之有效性，已成立跨部門專案小組加入由刑事警察局與金融同業共同籌組之「鷹眼識詐聯盟」，透過AI大數據模型之動態交易風險參數，強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，提高預警防詐成效；並率先參加「疑涉詐騙境內帳戶預警機制」試辦作業，屆時可提前於民眾臨櫃存匯入疑涉詐騙境內帳戶時，由系統自動跳出警訊，提醒客戶可能會遭到詐騙，以利行員加強關懷客戶存匯款目的，強化阻詐力道。