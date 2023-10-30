資深女星楊繡惠近日在苗可麗、陳志強主持的三立《阿姐萬歲》，討論「比你『卡』厲害？ 下半場瘋狂人生 開麥拉」暢聊人生上半場的瘋狂事情。楊繡惠16歲就出道，在秀場時代被要求唱一首脫一件，為了塑造「胸前的豐滿」，她只好訂做內衣，再用膠帶定型，每次結束都免不了撕下一層皮，讓人聽了相當心疼。

楊繡惠表示，小時候家裡困苦，媽媽懷她時跑去借錢買要打胎，結果兩次都沒成功。媽媽為了煮全家三餐，曾到黃昏市場，撿人家不要的剩菜，「我國中畢業就想趕快出社會賺錢！」就這樣從16歲開始闖蕩演藝圈到現在，她早早賺進人生的「八桶金」，25歲不到的年紀就在台北市買房跟養家，「只要有攤就去，全台數不清的宮廟我都跑透透，當時唱一場800 元，有時一天最多可以跑8場，收入超過6千。」

聊到秀場，楊繡惠說第一次出場要穿禮服，之後唱一首脫一件，最後剩泳裝，但當時16歲瘦得跟猴一樣，胸部中間怎會有一條線，還要訂做特製內衣、貼膠帶，看起來很澎湃，但脫下只剩葡萄乾，第一次唱時回家要撕膠帶，後來連皮都掉了，她強調現在錄影是來做開心的，連苗可麗都要她好好享福。

楊繡惠現在過自己人生，她覺得有年紀了就要找一個「實力」相當的閨密，才有辦法說走就走，不然一個說去杜拜，一個要去拜拜就不行了，目前她就是顧身體健康第一，不再拚死拚活忙賺錢，現在人生觀是「要用賺來的錢，怎樣健康怎樣做，怎麼快樂怎麼玩。」

她以前上刀山、下油鍋什麼錢都賺，現在堅持一天睡滿10小時，早、晚班通告都不接。個性直爽的她現在也開始YT直播，面對酸民沒在客氣，「有酸民留言說我老，我就去看那酸民照片，結果發現皺紋比我還多，我就抓下照片貼到留言處，要粉絲來比較一下誰看起來老」。此外，還有觀眾說自己運氣差，希望楊繡惠罵她開運，她忍不住開玩笑說，現在沒看到錢罵不出來了。