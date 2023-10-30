公所補充，現在推出「借問！現在幾點了？」散步地圖的集點活動，網羅芬園鄉景點與美食。（芬園鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

只要在指定景點完成合照就能獲得1點，集滿3點即可於芬緣卡打車驛站服務時間兌換限量設計款保冷袋。（芬園鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

隨著疫情趨緩，彰化縣芬園鄉公所看準國內自行車運動樂活風潮日盛，今年7月掛牌「芬緣卡打車驛站」，提供鐵馬族中繼休憩補給站，如今服務加值，公所在驛站成立芬園借問站，不僅提供自行車簡易補給中繼，也給予遊客最親切的旅遊協助，提供飲用水、洗手間、WIFI 及哺乳室等，為世界各地旅客展開雙手。

「芬緣卡打車驛站」前身是舊衛生所，已經有7、80年的歷史，公所將其內部修繕活化使用，提供民眾全方位的旅遊休憩服務，甚至還有藝文展演等，公所再爭取交通部觀光局及彰化縣政府經費補助，成立借問站，將芬緣卡打車驛站兩結合，牽起整個借問站「相借問」的臺式熱情。

芬園鄉長林世明表示，芬園鄉位在中彰投的接壤，是三地居民的後花園，其中台14縣、縣道139，是國內知名自行車挑戰路線，串聯草屯自行車道，途經雙龍隧道、雙十吊橋等景點，幽靜質樸，還有許多多坡度挑戰，備受眾多車友喜愛。

林世明說，今年爭取觀光局及縣府經費補助成立借問站，將芬緣卡打車驛站結合借問站功能，提供來自各地來芬園觀光的旅客協助，展覽等空間提供在地鄉親休憩場域，讓服務不僅限於借問站工作人員，更提供讓在此相遇的在地人與遊客，充分感受芬園鄉親的熱情。

公所補充，現在推出「借問！現在幾點了？」散步地圖的集點活動，網羅芬園鄉景點與美食，活動將從11月15日起至明年01月31日止，只要在指定景點完成合照就能獲得1點，集滿3點即可於芬緣卡打車驛站服務時間兌換限量設計款保冷袋，數量有限，每人限兌換1次。